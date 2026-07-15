(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 15 LUG - Un disegno di legge presentato in Cile da parlamentari di destra ha scatenato un'ampia controversia proponendo che le donne che richiedono un aborto nei casi previsti dalla legge siano obbligate ad ascoltare il battito cardiaco fetale come prerequisito per accedere alla procedura.

In Cile, l'interruzione volontaria di gravidanza è consentita dal 2017 solo in tre casi: rischio per la vita della madre, malformazioni fetali letali e gravidanze derivanti da stupro.

L'iniziativa, denominata 'Ascolta il suo cuore', propone di modificare la normativa vigente in modo che il personale medico debba offrire alla paziente la possibilità di ascoltare il battito cardiaco fetale. Sebbene affermi che la donna possa rifiutare "liberamente" questa opzione, il testo stabilisce che, in tal caso, il medico debba negare la procedura, rendendo di fatto obbligatorio l'ascolto del battito cardiaco.

La proposta ha provocato una reazione immediata da parte di organizzazioni femministe, esperti legali e difensori dei diritti umani, che l'hanno denunciata come una misura "crudele" e "disumana". L'ex ministra delle Donne, Antonia Orellana, ha sostenuto, in una lettera pubblicata dal quotidiano La Tercera, che l'iniziativa ripropone strategie promosse da settori di estrema destra in Colombia e negli Stati Uniti. Da parte sua, la Fondazione Cedidh, specializzata in studi sul diritto internazionale dei diritti umani, ha avvertito che subordinare i servizi medici legali all'accettazione di stimoli emotivi indesiderati viola l'autonomia delle pazienti e potrebbe costituire una forma di violenza istituzionale Il progetto dovrà ora avviare il suo iter legislativo alla Camera dei deputati, dove si prevede un acceso dibattito sulle sue implicazioni legali, etiche e in materia di diritti umani.

(ANSA).

