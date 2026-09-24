Saranno 40 le città italiane coinvolte nella decima edizione della Fitwalking for Ail,la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e dell'assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie.

L'appuntamento è per domenica 27 settembre, quando migliaia di persone cammineranno fianco a fianco, da nord a sud, per sostenere la ricerca, l'assistenza ai malati e il supporto alle loro famiglie.

"La Fitwalking for Ail, giunta quest'anno alla sua decima edizione, è un appuntamento che, anno dopo anno, cresce e coinvolge un numero sempre maggiore di città e di persone", dichiara Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail.

La camminata collettiva promuove anche uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente e si inserisce nel progetto Ambiente e Salute dell'Ail, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.

L'iniziativa, nata nel 2017, rappresenta inoltre un'occasione per pazienti ed ex pazienti per trascorrere una giornata all'aria aperta, facendo movimento e attività fisica. Gli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno contribuito a migliorare la diagnosi e la cura dei pazienti ematologici, ma, sottolinea l'Ail, è necessario continuare a investire nella ricerca per rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

La Fitwalking ha il patrocinio, tra gli altri, di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Marina, Coni, Sport e Salute, Atletica Italiana. Dal 28 settembre all'11 ottobre si svolgerà inoltre la Fitwalking for AIL Digitale, una sfida solidale che coinvolgerà i dipendenti di BeOne, Kyowa Kirin e TeleConsul Editore.

Queste le 40 città coinvolte: Alessandria; Ascoli Piceno; Benevento; Caltanissetta; Campobasso (20/09); Candelo; Ceglie Messapica (04/10); Cosenza; Frosinone; Genova; Grignano Polesine; Grosseto; Grottaglie; Imperia; L'Aquila; Latina; Livorno; Messina; Napoli; Novara; Padova; Palermo; Parma (26/09); Pesaro; Polla (26/09); Portocannone; Ragusa; Reggio Calabria (04/10); Roma; Salerno (04/10); Savona; Siena; Siracusa; Teramo Terranuova; Bracciolini; Torino; Trani; Trapani; Trieste; Turriaco (26/09).

