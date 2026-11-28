L'embolia polmonare acuta rappresenta una delle principali emergenze cardiovascolari e una delle cause più frequenti di morte improvvisa evitabile nei Paesi occidentale: si tratta dell'ostruzione improvvisa di un'arteria dei polmoni a causa di un embolo, quasi sempre un coagulo di sangue, e in Italia si registrano circa 68mila casi l'anno. Per fare il punto sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche, i massimi esperti europei e statunitensi si sono riuniti a Roma il 27 e 28 novembre per la conferenza 'European Expert-Pe Conference 2026', il principale appuntamento scientifico dedicato a questa patologia: al centro dei lavori, il confronto sulle terapie salvavita di ultima generazione ed i team multidisciplinari (Pert) per abbattere la mortalità.

Co-Chair della Conferenza i professori Roberto Pola (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), Cecilia Becattini (Università degli Studi di Perugia), Erik Klok e Menno Huisman (Leiden University Medical Center, Paesi Bassi).

Uno dei momenti centrali del programma scientifico è stato il confronto tra le esperienze cliniche europee e statunitensi sull'organizzazione delle reti di emergenza. Al centro dei lavori congressuali anche la gestione dei casi ad alto e intermedio-alto rischio, ambito in cui la medicina sta vivendo una profonda rivoluzione grazie alle nuove tecnologie interventistiche - come la trombectomia meccanica e le terapie farmacologiche catetere-guidate - e all'implementazione dei Pert (pulmonary Embolism Response Teams), squadre multidisciplinari capaci di prendere decisioni rapide e personalizzate nelle prime ore dall'esordio dei sintomi.

"L'embolia polmonare acuta è una patologia spesso silente ma potenzialmente fatale, che richiede una diagnosi tempestiva e un approccio terapeutico altamente coordinato - spiega Pola -.

Portare a Roma i massimi esperti europei e statunitensi, alla presenza dei vertici di Aifa e delle istituzioni cittadine, significa consolidare il ruolo della ricerca clinica italiana e promuovere la diffusione di modelli organizzativi avanzati come i team multidisciplinari Pert. Oggi disponiamo di strumenti interventistici e farmacologici sempre più mirati: condividerne l'impiego ottimale nella pratica clinica quotidiana significa salvare vite umane e ridurre le complicanze a lungo termine per i pazienti".

Focus, durante la due giorni di lavori, anche sui più recenti aggiornamenti sulle strategie di stratificazione del rischio, sulle novità delle linee guida internazionali e sulla gestione del follow-up post-acuto per prevenire recidive e ipertensione polmonare cronica tromboembolica.

