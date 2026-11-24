(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il 60-80% dei principi attivi utilizzati nei farmaci generici in Europa è prodotto in Paesi extra Ue: investire nella loro produzione significa quindi rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e la contuinità di accesso ai farmaci. È in questo scenario che l'azienda biofarmaceutica Boehringer Ingelheim investirà 160 milioni di euro nei prossimi cinque anni nello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo. Il piano industriale, presentato oggi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è legato alla produzione di almeno tre nuovi principi attivi, che saranno impiegati negli ambiti della fibrosi polmonare idiopatica, della salute cardio-renale metabolica e del controllo del peso, e all'ampliamento e ammodernamento degli asset produttivi del sito.

"Questo piano industriale rappresenta l'ulteriore tassello di un impegno che portiamo avanti da diversi anni in Italia e che oggi rinnoviamo con i fatti, contribuendo a rafforzare il ruolo del Paese nel network globale di Boehringer Ingelheim, con ricadute concrete su competitività, produzione ed export", ha spiegato Nedim Pipic, Country Managing Director e Head of Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia.

Il piano si inserisce nel dialogo avviato da Boehringer Ingelheim con il Governo sulla necessità di un approccio integrato alla salute e si colloca nella cornice dell'autonomia farmaceutica italiana ed europea. "Servono innanzitutto percorsi di accesso precoce chiari, prevedibili ed equi, che sappiano valorizzare l'innovazione, e un contesto stabile e prevedibile, che è la vera leva per attrarre nuovi investimenti industriali", ha aggiunto Pipic.

"Ciò che rende strategico lo stabilimento di Fornovo non è solo la capacità produttiva, ma la combinazione di competenze chimiche e di processo, persone esperte e standard di qualità costantemente elevati, costruiti nell'arco di decenni", ha spiegato Peter Comes, Corporate Senior Vice President, Human Pharma Supply and Global Quality, Boehringer Ingelheim.

"Tra cinque anni Fornovo San Giovanni sarà uno stabilimento più moderno, più digitale, più attento alla sostenibilità e con un patrimonio di competenze ancora più solido", ha concluso Sara Frattini, amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento. (ANSA).

