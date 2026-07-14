(ANSA) - ROMA, 14 LUG - È stato approvato anche per il 2026, da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf), il bando per il contributo assistenziale una tantum a favore degli iscritti titolari e soci di farmacie rurali, con uno stanziamento di 800.000 euro, invariato rispetto allo scorso anno.

Possono accedere al contributo gli iscritti all'Enpaf titolari o soci di farmacie rurali almeno dal 2024, in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria e con determinati requisiti Isee. Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande: il regolamento completo e la modulistica sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Enpaf dal 15 luglio 2026.

"Confermare anche per il 2026 questo intervento, ormai parte integrante delle politiche di welfare dell'Enpaf, significa sostenere concretamente i farmacisti rurali che operano nei piccoli comuni e nelle aree interne del Paese - dichiara Maurizio Pace, presidente dell'Enpaf -. In questi territori la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità insostituibile, un servizio essenziale per i cittadini e un punto di riferimento per le comunità locali.

Rinnovare questo stanziamento vuol dire riconoscere l'impegno quotidiano dei farmacisti rurali e ribadire la vicinanza dell'ente ai propri iscritti, soprattutto a chi esercita la professione nei contesti più difficili". (ANSA).

