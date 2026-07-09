(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Uno studio dell'università Statale di Milano su una molecola sperimentata nel caso di tumori aggressivi spontanei nei cani apre prospettive di cura per la medicina veterinaria ma anche umana.

Si tratta di un potenziale candidato farmaco basato sulla molecola OncoFAP glidotin testato per la prima volta in uno studio clinico di fase I e II che ha la capacità di colpire le cellule tumorali in modo selettivo, riducendo gli effetti collaterali sui tessuti sani. Il risultato della ricerca clinica, guidata dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali della Statale e realizzata con il contributo dell'azienda farmaceutica Philochem, scopritrice e titolare del farmaco sperimentale, è stato pubblicato sul Journal of Medicinal Chemistry.

A differenza delle chemoterapie tradizionali che agiscono sulle cellule in rapida proliferazione, questo approccio utilizza un vettore chiamato OncoFAP capace di legare in modo selettivo la proteina FAP (Fibroblast Activation Protein),espressa in molti tumori, sia umani che animali, ma non rilevabile nei tessuti sani. A questo vettore si possono coniugare diverse tipologie di molecole come, ad esempio, farmaci citotossici e radionuclidi. In questo studio, OncoFAP ha lo scopo di veicolare il farmaco chemioterapico MMAE (Monometil Auristatina E) a cui è coniugato tramite il linker peptidico Glicina-Prolina (ovvero il "legante" glidotin). Lo scopo del linker è quello di rilasciare MMAE in modo selettivo nel tumore, una volta che il vettore si sia legato alla proteina bersaglio FAP.

Ad ora all'Ospedale Veterinario Universitario del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali a Lodi. sono stati trattati otto cani che avevano già fallito altre terapie farmacologiche oncologiche prima di essere ammessi nello studio.

I dati raccolti confermano il potenziale di questo approccio e aprono la strada a ulteriori sviluppi sia in ambito veterinario che umano. Il trattamento è risultato generalmente ben tollerato e sette pazienti hanno completato il ciclo di terapia previsto dal protocollo. Sei di questi hanno risposto alla terapia, con riduzioni del volume tumorale fino all'88%.

"Questo studio - ha spiegato Damiano Stefanello, docente di Chirurgia veterinaria che è uno dei corrisponding authors - dimostra come lo sviluppo di farmaci veterinari possa non solo aiutare i pazienti animali affetti da neoplasie incurabili, ma anche accelerare lo sviluppo di questi nuovi medicinali per l'uomo. A differenza dei modelli sperimentali, i cani sviluppano naturalmente malattie oncologiche, condividendo con l'uomo l'ambiente e le condizioni di vita. Questo li rende particolarmente adatti allo sviluppo di nuove terapie in una prospettiva 'One Health" e "One Medicine", che integra la salute umana e animale e consente di ridurre l'uso di animali di laboratorio". (ANSA).

