(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Per favorire il settore italiano della farmaceutica "è necessaria una strategia, una visione di priorità che dia al comparto delle certezze più a lungo termine di quelle della singola legge di Bilancio e serve un'agenzia Aifa che sia coerente a questa strategia, con una riduzione dei tempi di valutazione dei dossier, la valorizzazione adeguata dell'innovazione e rapporti non conflittuali col mondo delle imprese". È quanto ha dichiarato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine del Forum salute e innovazione a Roma.

Per Cattani "il governo, in questi anni, ha ben fatto, allocando via via più risorse sul farmaceutico per gestire l'innovazione, per dare più risorse al fondo di prevenzione, per ridurre anche gli oneri alle imprese come il payback" e ora serve "continuare questo viaggio". Il presidente di Farmindustria ha sottolineato come "oggi la competitività della Cina e il meccanismo della Most Favoured Nation (Mfn) introdotto dagli Usa ci impongono di essere più veloci nell'innovazione e quindi avere un meccanismo di accesso accelerato, di 'early access', già presente nella legge di Bilancio. Un altro aspetto fondamentale per Cattani è "ridurre il payback, idealmente a dove noi abbiamo proposto, cioè al 13,5%". (ANSA).

