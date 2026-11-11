A dieci anni dalla Legge 167/2016 sullo Screening neonatale esteso il bilancio è quello di un traguardo importante, ma anche di un impegno che non può considerarsi concluso: perché i progressi della scienza possano diventare reali opportunità per tutti i neonati e le loro famiglie, è necessario che il sistema sia in grado di riconoscerli e recepirli tempestivamente, mantenendo come riferimento imprescindibile l'equità. È il messaggio che arriva dal convegno 'Lo Screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità', promosso a Roma da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, che ha riunito istituzioni, società scientifiche e associazioni.

L'incontro si è svolto qualche settimana dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, che ha reso effettivo l'ampliamento delle patologie previsto dall'emendamento del 2019. Il panel nazionale è passato da 49 a 58 patologie: un risultato che consolida il modello italiano, tra i più avanzati in Europa, e che ne uniforma l'accesso in tutto il Paese.

"La Legge 167/2016 ha ampliato un programma di sanità pubblica che ogni anno migliora, e in alcuni casi salva, la vita di oltre 1000 bambini. La sfida oggi è aggiornare tempestivamente il panel nazionale, senza dover attendere i tempi dell'aggiornamento Lea", ha affermato la Presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro.

La direttrice del Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, Maria Luisa Scattoni, ha sottolineato il valore del percorso compiuto e le responsabilità che attendono il sistema nei prossimi anni. "A dieci anni dall'approvazione della Legge 167/2016, la priorità è consolidare un sistema di screening neonatale equo, omogeneo e capace di recepire tempestivamente le innovazioni scientifiche - ha spiegato -. È fondamentale rendere pienamente operativo l'Archivio nazionale dello screening neonatale esteso, individuare eventuali disomogeneità territoriali e orientare le politiche sanitarie sulla base di dati affidabili e condivisi".

Per la Senatrice Paola Taverna, prima firmataria della Legge 167/2016, "servono aggiornamenti tempestivi del panel degli screening e strutture adeguate in tutte le Regioni, per garantire diagnosi e presa in carico".

