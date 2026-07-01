Sono circa 13 milioni le prestazioni di medicina termale erogate ogni anno dal Servizio sanitario nazionale in Italia, per un totale di circa un milione di cicli terapeutici, con costi che incidono per lo 0,12% sul bilancio del fondo sanitario (circa 100 milioni di euro). Sono i dati diffusi da Federterme Confindustria a margine del convegno 'Medicina termale nel SSN. Il contributo della ricerca tra prevenzione, cura e riabilitazione' organizzato alla sede del Cnr a Roma.

Per quanto riguarda gli ambiti clinici di intervento "la fetta più grande riguarda le malattie reumatiche, otorinolaringoiatriche, le patologie respiratorie e dell'apparato respiratorio alto e basso, la dermatologia, la gastroenterologia, problemi del fegato e dei reni", ha spiegato il presidente di Federterme Confindustria, Renzo Iorio.

Per quanto riguarda le evoluzioni delle terapie, "i fanghi, ad esempio, che normalmente rientrano nel protocollo legato all'aspetto reumatologico, stanno avendo effetti anche sull'ambito respiratorio", ha proseguito Iorio, che ha sottolineato come "le proprietà antisettiche delle acque termali e dell'idrogeno solforato stanno trovando applicazione nell'ambito della degenerazione dell'apparato nervoso".

Gemmato, 'cure termali connubio tra ricerca, innovazione e cura. Possibilità per le Regioni di aumentare del 5% l'erogazione delle prestazioni'

"La medicina termale è un esempio di integrazione tra ricerca, prevenzione e cura. Questi tre aspetti tendono all'obiettivo della sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, partendo dal pilastro primario che è quello dell'universalismo, quindi presa in carico e cura gratuite per il cittadino". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute intervenendo al convegno 'Medicina termale nel Ssn: dalla ricerca nuove evidenze per prevenzione, cura e riabilitazione'.

Gemmato ha ricordato che "il sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni termali, previste dai Lea per specifiche patologie individuate nell'allegato 9 e che è in fase di revisione".

"Si prevede - ha aggiunto Gemmato -, con l'accordo delle cure termali del 4 giugno del 2026, la possibilità di aumentare del 5% per le Regioni l'erogazione delle prestazioni termali. Un dato emblematico del fatto che vi è un investimento in prevenzione, con particolare riferimento alle cure termali".

"Voglio ricordare - ha concluso Gemmato - che il nostro governo sta cercando di perequare quella sperequazione che esiste tra quanto si investe in cura e quanto in prevenzione. Noi oggi investiamo il 95% in cura e soltanto il 5% in prevenzione".



