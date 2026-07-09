(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Ad Ancona, per la prima volta in Italia, è stata eseguita una procedura di ablazione con catetere a campo pulsato per la fibrillazione atriale. Protagonista dell'intervento innovativo, all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), l'equipe del professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia Aoum). "Grazie all'aggiornamento tecnico-operativo - inoltre - saranno garantiti tempi di intervento più rapidi, miglior ripresa post-operatoria e degenze più brevi per i pazienti".

L'Aoum, sottolinea l'azienda guidata dal direttore generale Armando Marco Gozzini, "si conferma ai vertici in Italia per tecniche innovative di assistenza cardiologica ampliando le opzioni di trattamento per i pazienti con fibrillazione atriale attraverso il catetere per ablazione a campo pulsato (Pfa) Medtronic 'Affera Sphere-360'". Il centro ospedaliero di Torrette può vantare questo risultato dopo che il nuovo sistema prodotto dall'azienda lombarda è stato introdotto in Europa il 22 giugno scorso. "Il fatto che neppure negli Stati Uniti il catetere 'Affera Sphere - 360' non sia ancora stato lanciato, - prosegue l'Azienda - esalta ancora di più il risultato ottenuto dall'Aou delle Marche.

"La fibrillazione atriale (Af) - ricorda Aoum - è una delle aritmie cardiache più comuni e rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. Si stima che la prevalenza della fibrillazione atriale nel nostro paese sia di circa il 2% nella popolazione generale, con una maggiore incidenza tra gli anziani. Infatti, la prevalenza può superare il 10% nelle persone di età superiore ai 75 anni. Ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati nuovi casi di fibrillazione atriale, con un'incidenza stimata di circa 120mila nuovi casi all'anno.

Questo disturbo del ritmo cardiaco è associato a un aumento del rischio di ictus, insufficienza cardiaca e mortalità, rendendo fondamentale l'adozione di trattamenti efficaci e innovativi".

(ANSA).

