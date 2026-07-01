Con l'arrivo dell'estate e la corsa alle vacanze, per milioni di persone si apre il tempo della leggerezza. Per molti cittadini con disabilità, invece, viaggiare rimane una corsa a ostacoli tra barriere architettoniche, trasporti inadeguati e un divario profondo tra 'accessibilità dichiarata' e realtà. A scardinare i pregiudizi e a rivendicare il viaggio come diritto fondamentale è Filippo Arnaudo, 26 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), studente di Conservazione e Gestione dei Beni Culturali a Venezia. Filippo convive con la distrofia muscolare, una patologia cronica e inguaribile, ma la sua storia dimostra che la malattia non coincide con la rinuncia a una vita piena.

Supportato fin da piccolo da una famiglia che ha rifiutato di considerare la disabilità un limite, e seguito da anni dal Centro di Cure Palliative Pediatriche di Padova - eccellenza che in Italia, purtroppo, è garantita ancora solo al 25% dei minori che ne avrebbero bisogno - Filippo ha fatto del mondo la sua mappa.

“Obiettivo prioritario delle cure palliative pediatriche è assicurare al bambino malato e a tutta la sua famiglia una buona qualità della vita - spiegaFranca Benini, Direttrice Hospice Pediatrico - Centro di riferimento regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche di Padova -. Qui si inserisce anche la possibilità di permettere al nucleo familiare di condividere dei momenti di serenità; magari, ora con i mesi estivi, in luoghi di vacanza. Ecco perché nell’ambito del nostro lavoro, e con l’aiuto della Fondazione La Miglior Vita Possibile, ci stiamo impegnando intensamente proprio per organizzare dei periodi di vacanza in maniera tale da poter offriremomenti di respiro, diversi dalla vita di ogni giorno, capaci di riportare famiglia e bambino in una situazione di normalità”.

Ed il viaggio può rappresentare, appunto, il contatto con una vita 'normale'. "Se oggi posso raccontare il mondo con questo entusiasmo - dice Filippo - il merito è prima di tutto dei miei genitori. Fin da quando ero piccolo, non hanno mai permesso che la disabilità diventasse un limite o un motivo per restare a casa. Mi hanno preso per mano e mi hanno buttato nel mondo", racconta. Insieme hanno esplorato l'Italia e l'Europa: "Loro mi hanno insegnato che viaggiare non era un divieto, ma una possibilità". Questa base solida gli ha dato il coraggio di trasferirsi a Venezia per l'università, una scelta complessa ma decisiva: "Venezia è stata la mia palestra: superare quel gradino, salire su quel vaporetto, incastrare gli orari delle lezioni con la logistica della città mi ha dato una consapevolezza nuova. Lì ho capito che l'ostacolo non è mai la persona, ma l'ambiente. Se potevo conquistare Venezia da solo, potevo conquistare il mondo". Una mappa di conquiste: da Venezia al resto del mondo.

Il suo percorso lo ha portato ad attraversare l'Europa, lasciandosi affascinare dall'eleganza monumentale di Parigi e Vienna, sperimentando in prima persona l'efficienza di Monaco di Baviera, per poi immergersi nel battito cosmopolita di Londra e nell'energia travolgente di Barcellona. Ma i confini si sono allargati ben oltre, spingendosi fino al contrasto unico di Dubai, una realtà sospesa tra futuro e deserto. Ha affrontato il vento e i paesaggi vulcanici di Tenerife e le salite bianche e blu di Santorini.

Ogni singolo timbro sul suo passaporto rappresenta la risposta più netta a chiunque abbia provato a dirgli che sarebbe stato troppo difficile. Ha già altri viaggi in programma, pronto a esplorare nuove mete: "Sarei ipocrita, però, se dicessi che non ho mai paura. Prima di ogni viaggio, l'ansia bussa sempre alla porta. E se l'hotel non è accessibile come promesso? E se i trasporti saltano? Cosa succederà se avrò bisogno di aiuto in un paese straniero?". L'esperienza sul campo purtroppo parla chiaro: "Tra ciò che viene dichiarato accessibile e ciò che lo è davvero esiste ancora un abisso". E poi ci sono le discriminazioni subite nei trasporti: "Troppe volte veniamo trattati come 'pacchi speciali' da gestire, e non come passeggeri con la stessa dignità degli altri".

Per questo Filippo chiede alle istituzioni e ai media di rompere il silenzio: "Bisogna parlare anche delle cose che non funzionano negli aerei o nelle città: perché l'accessibilità non sia più un favore concesso, ma la normalità". E ai ragazzi con disabilità si rivolge con un vero e proprio manifesto di indipendenza: "Non lasciate che sia la vostra disabilità a definire i confini della vostra mappa. Viaggiare è un diritto. È il diritto alla cultura, alla crescita personale, alla felicità, e rendere il mondo accessibile significa riconoscere la dignità di ogni essere umano".

