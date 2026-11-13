(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Tra il 24% e il 42,5% delle diagnosi di tumore arriva entro 30 giorni da un ricovero in emergenza. Lo indica uno studio dell'International Cancer Benchmarking Partnership che ha analizzato oltre 850.000 casi in 14 aree geografiche, nel quale chi riceve la diagnosi in emergenza ha anche una mortalità a un anno più elevata. In Italia, però, questo dato non esiste: non ci sono registri nazionali che misurino quante diagnosi oncologiche avvengano in Pronto soccorso, né indicatori sui tempi della presa in carico e sugli esiti. Per rispondere a questa criticità nasce Hopes (Harnessing Oncology Pathways in Emergency Settings) il progetto che vuole trasformare il Pronto soccorso in un punto strutturato di intercettazione del sospetto oncologico, con due obiettivi: colmare il vuoto conoscitivo sulla dimensione reale del fenomeno in Italia e standardizzare la presa in carico del paziente oncologico nei reparti di emergenza-urgenza. Il progetto si sviluppa sotto la guida scientifica dell'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e Simeu (Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza), con il coordinamento metodologico di Helaglobe.

I pochi dati disponibili in Italia, limitati a singole aree, indicano che il fenomeno è rilevante. Nelle province di Milano e Lodi, su oltre 10.000 tumori del colon diagnosticati tra il 2014 e il 2020, il 35,6% è stato scoperto dopo una presentazione in emergenza, contro l'8,4% individuato dallo screening. La diagnosi in emergenza era associata a una mortalità più elevata sia a 30 giorni sia a un anno. A Parma, in dieci anni, sono stati identificati 205 adulti con prima diagnosi di tumore cerebrale posta in Pronto Soccorso.

"L'obiettivo di Hopes è costruire una fotografia affidabile del fenomeno, da cui definire percorsi condivisi perché il sospetto di tumore venga riconosciuto in tempo e il paziente accompagnato, senza interruzioni, dal Pronto Soccorso fino all'oncologia", spiega Fabio De Iaco, direttore della Medicina d'emergenza-urgenza dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino e Past President Simeu.

Per Massimo Di Maio, presidente dell'Aiom, "è fondamentale studiare il fenomeno nella sua interezza, considerando non soltanto i dati clinici e organizzativi, ma anche il punto di vista dei pazienti". (ANSA).

