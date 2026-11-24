(v. In Italia 15 milioni ...', delle 13.19) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - In Italia ogni anno "abbiamo più di 8.000 infortuni legati all'apparato visivo: un numero molto importante" e "l'invalidità" che consegue ai traumi più gravi "porta le persone a smettere di poter fare le cose che facevano prima". Per questo, "poter disporre di un centro di eccellenza italiano ed europeo dove poter avviare questi pazienti per noi è un elemento di cura e di assistenza fondamentale". Lo ha detto Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail alla presentazione del Centro europeo di miopia al Policlinico Gemelli di Roma.

Si tratta di "un investimento importante per l'Inail, per la città, per il Paese - ha aggiunto Fiori -. Nasce una struttura che nel nostro Paese non c'è: il Lazio non si doterà dunque di un centro di questo tipo solo per i pazienti della Regione, ma per quelli di tutta Italia e anche d'Europa". (ANSA).

