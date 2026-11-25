(ANSA) - AREZZO, 25 NOV - L'Italia conta 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti a fronte di una media Ocse di 9,2, con un rapporto infermieri/medici fermo a 1,42 e il 66,2% dei professionisti con un'età superiore ai 40 anni. E' quanto emerge dal secondo Rapporto sulle professioni infermieristiche, promosso da Fnopi in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, presentato oggi ad Arezzo.

I dati, si spiega in una nota, "mostrano che l'82% dei cittadini attesta la massima fiducia nelle competenze degli infermieri. Tra gli infermieri il 26% si sente pienamente realizzato contro un 33% che dichiara insoddisfazione e il 31% ritiene che le proprie competenze siano poco valorizzate, con un picco di insoddisfazione nella fascia tra i 30 e i 44 anni e il 54% valuta la possibilità di cambiare contesto lavorativo". Ad aprire i lavori è stata la presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli. Il rapporto è stato illustrato partendo dall'analisi dell'assetto strutturale e demografico della professione.

L'approfondimento sui modelli di pratica, sulla governance e sui risultati del Discrete choice experiment è stato presentato dalla ricercatrice della Scuola superiore Sant'Anna Angela Durante che si è soffermata sull'orientamento degli infermieri verso un riequilibrio dell'attività lavorativa, con la volontà di destinare il 48% del tempo alla prevenzione e alla promozione della salute. "Gli infermieri sono pronti ad assumere maggiore autonomia clinica e responsabilità nella gestione dei cronici - ha sottolineato Durante -, ma le risposte aperte dimostrano che l'ostacolo principale non è la responsabilità, ma il sovraccarico assistenziale e il mancato riconoscimento economico e professionale. Sul piano strategico della governance si registrano progressi, come la crescita a 2,2 dirigenti ogni 1.000 infermieri e l'inclusione dell'infermiere di famiglia e comunità in 12 regioni". (ANSA).

