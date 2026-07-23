(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Sono stati mesi di intense e positive trattative per il rinnovo del contratto dell'Area sanitaria 2025-2027. Da Settembre dovremo lavorare con la massima coesione per affrontare i capitoli rimasti, perché il contratto può e deve essere il punto di partenza per fare fronte al problema della disaffezione dei professionisti al Servizio sanitario nazionale pubblico, attraverso adeguati riconoscimenti economici e di carriera e migliori condizioni di lavoro".

Lo dichiara Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, a seguito dell'ultimo incontro tenutosi oggi presso l'Aran per la trattativa del rinnovo del contratto di 132 mila dirigenti medici, veterinari e sanitari.

"A differenza del contratto precedente, che non abbiamo firmato perché fortemente definanziato, questo del triennio 2025-2027 può essere un buon contratto - aggiunge Filippi - con importanti ed innovativi miglioramenti normativi e risorse economiche adeguate all'inflazione".

"Abbiamo lavorato molto su 5 direttrici fondamentali - dice il sindacalista -: retribuzioni; relazioni sindacali; incarichi, migliorando il dinamismo economico e normativo delle carriere sia sotto che sopra i 5 anni di servizio; orario di lavoro; formazione e conoscenza del contratto collettivo nazionale per tutti i professionisti".

"A settembre riprenderemo le trattative per lavorare su Fondi Aziendali, sistema indennitario, ferie-festività ed equitá retributiva di genere; cogente rimane il tema dell'indennità di specificità di tutti i professionisti dell'Area che deve trovare soluzioni eque anche in prospettiva di eventuali risorse extracontrattuali in legge di Bilancio", conclude Filippi.

(ANSA).

