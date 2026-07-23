(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Sono stati mesi di intense e positive trattative per il rinnovo del contratto dell'Area sanitaria 2025-2027. Da Settembre dovremo lavorare con la massima coesione per affrontare i capitoli rimasti, perché il contratto può e deve essere il punto di partenza per fare fronte al problema della disaffezione dei professionisti al Servizio sanitario nazionale pubblico, attraverso adeguati riconoscimenti economici e di carriera e migliori condizioni di lavoro".
Lo dichiara Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, a seguito dell'ultimo incontro tenutosi oggi presso l'Aran per la trattativa del rinnovo del contratto di 132 mila dirigenti medici, veterinari e sanitari.
"A differenza del contratto precedente, che non abbiamo firmato perché fortemente definanziato, questo del triennio 2025-2027 può essere un buon contratto - aggiunge Filippi - con importanti ed innovativi miglioramenti normativi e risorse economiche adeguate all'inflazione".
"Abbiamo lavorato molto su 5 direttrici fondamentali - dice il sindacalista -: retribuzioni; relazioni sindacali; incarichi, migliorando il dinamismo economico e normativo delle carriere sia sotto che sopra i 5 anni di servizio; orario di lavoro; formazione e conoscenza del contratto collettivo nazionale per tutti i professionisti".
"A settembre riprenderemo le trattative per lavorare su Fondi Aziendali, sistema indennitario, ferie-festività ed equitá retributiva di genere; cogente rimane il tema dell'indennità di specificità di tutti i professionisti dell'Area che deve trovare soluzioni eque anche in prospettiva di eventuali risorse extracontrattuali in legge di Bilancio", conclude Filippi.
(ANSA).
Fp Cgil, 'su area sanità stiamo lavorando per scrivere un buon contratto'
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Sono stati mesi di intense e positive trattative per il rinnovo del contratto dell'Area sanitaria 2025-2027. Da Settembre dovremo lavorare con la massima coesione per affrontare i capitoli rimasti, perché il contratto può e deve essere il punto di partenza per fare fronte al problema della disaffezione dei professionisti al Servizio sanitario nazionale pubblico, attraverso adeguati riconoscimenti economici e di carriera e migliori condizioni di lavoro".