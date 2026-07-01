(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "La medicina termale è un esempio di integrazione tra ricerca, prevenzione e cura. Questi tre aspetti tendono all'obiettivo della sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, partendo dal pilastro primario che è quello dell'universalismo, quindi presa in carico e cura gratuite per il cittadino". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute intervenendo al convegno 'Medicina termale nel Ssn: dalla ricerca nuove evidenze per prevenzione, cura e riabilitazione', promosso dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (Forst) alla sede del Cnr a Roma.

Gemmato ha ricordato che "il sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni termali, previste dai Lea per specifiche patologie individuate nell'allegato 9 e che è in fase di revisione".

"Si prevede - ha aggiunto Gemmato -, con l'accordo delle cure termali del 4 giugno del 2026, la possibilità di aumentare del 5% per le Regioni l'erogazione delle prestazioni termali. Un dato emblematico del fatto che vi è un investimento in prevenzione, con particolare riferimento alle cure termali".

"Voglio ricordare - ha concluso Gemmato - che il nostro governo sta cercando di perequare quella sperequazione che esiste tra quanto si investe in cura e quanto in prevenzione. Noi oggi investiamo il 95% in cura e soltanto il 5% in prevenzione".

(ANSA).

