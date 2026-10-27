(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il tema delle infezioni correlate all'assistenza, che è collegato all'antibiotico resistenza, non è un problema del futuro, come dicono in molti. L'assenza di antibiotici in grado di debellare patogeni multiresistenti è un problema già oggi, con circa 12mila morti stimate all'anno. Il tema oggi è di migliorare le performance del nostro Sistema sanitario nazionale". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo in videocollegamento al convegno 'Le infezioni in sanità' organizzato al ministero della Salute.

Gemmato ha ricordato i vari interventi effettuati per contrastare il fenomeno. "Questo governo ha attivato il cosiddetto meccanismo 'Push and pull' per facilitare la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici e la loro futura sostenibilità economica - ha detto il sottosegretario -. Dal 2025, inoltre, il governo ha previsto per legge lo stanziamento di 100 milioni di euro l'anno per gli antibiotici reserve, cioè in grado di agire su patogeni ormai resistenti a tutti gli antibiotici usuali, nell'ambito del Fondo farmaci innovativi pari a oltre un miliardo di fondi l'anno". Per Gemmato bisogna poi "mirare a ridurre l'assunzione impropria di antibiotici, spesso somministrati indiscriminatamente senza verificare se vi è un'infezione batterica in corso". Per il sottosegretario "un altro tema cruciale riguarda la veterinaria, con l'abbattimento dell'assunzione di farmaci all'interno della filiera zootecnica che è un fiore all'occhiello del Sistema sanitario nazionale italiano. Voglio ricordare che siamo stati i primi in Europa a licenziare la ricetta veterinaria elettronica che ha contribuito, anche grazie allo straordinario contributo dato dagli operatori della filiera zootecnica, nell'abbattimento dell'assunzione di farmaci antibiotici nella filiera mediamente del 47% con delle punte del 63% nell'allevamento di pollame".

(ANSA).

