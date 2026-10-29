(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Le malattie rare dell'osso, che rappresentano oltre il 10% delle malattie rare nel nostro Paese, richiedono percorsi di diagnosi e cura tempestivi, integrati e multidisciplinari, capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle loro famiglie": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato nel messaggio inviato al convegno promosso in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare delle ossa organizzato a Roma.

L'impatto delle malattie rare dell'osso "non si limita alla dimensione clinica, ma - ha proseguito Gemmato - coinvolge profondamente la qualità della vita, la sfera sociale ed economica e la sostenibilità dell'assistenza. Una sfida che richiede un impegno crescente da parte delle istituzioni, anche in considerazione dell invecchiamento della popolazione e della necessità di rafforzare la prevenzione e la continuità delle cure".

Gemmato ha osservato inoltre che "le malattie rare costituiscono una priorità per la sanità pubblica e per il Governo, chiamato a garantire diagnosi precoce, accesso equo alle terapie e percorsi assistenziali appropriati, superando le disomogeneità territoriali". "In questa direzione - ha concluso - si colloca anche il recente aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, dopo otto anni, che ha ampliato il riconoscimento delle patologie rare, rappresentando un passo significativo verso una maggiore tutela dei pazienti e delle loro famiglie". (ANSA).

