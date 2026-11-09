(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sul disegno di legge delega per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica, "il fatto che il Consiglio dei Ministri bruci le tappe nell'approvazione di questo Testo unico ci racconta di un governo che ha una visione riformista dello Stato. E la stabilità, data da un governo di legislatura, ci permette di mettere in campo dei provvedimenti di breve, di media e lunga durata e, in questo caso, di compendiare oltre 700 provvedimenti contenuti in 100 leggi che avevano come leggi di riferimento due regi decreti degli anni '30. È di tutta evidenza che bisognava intervenire".

Lo ha detto sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervendo al convegno 'Il futuro della legislazione farmaceutica. Una visione di sistema' a Roma, ricordando che il principale obiettivo della riforma è "rendere accessibile il farmaco al cittadino".

Riguardo all'iter della norma, ha spigato Gemmato "in settimana chiuderemo l'analisi degli emendamenti in Commissione" alla Camera "e, essendo un testo collegato alla legge di Bilancio, entro l'anno lo licenzieremo, chiudendo la parte parlamentare per poi passare ai decreti attuativi, stante l'interlocuzione legislativa posta in campo nelle Commissioni".

Gemmato ha poi parlato della revisione del prontuario farmaceutico "bloccata credo dal 1993" e ha annunciato che "entro novembre diremo quali sono le categorie di farmaci che vedranno l'attenzione dell'Aifa e del ministero". (ANSA).

