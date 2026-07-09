(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "In qualsiasi struttura sanitaria pubblica italiana non viene chiesta la carta di credito, non viene chiesta la nazionalità e non viene chiesto permesso di soggiorno: noi, giustamente, curiamo tutti, anche gli irregolari. Oggi siamo chiamati a difendere questo sistema, partendo da un pilastro, che è costituito dalle straordinarie performance del nostro sistema nazionale pubblico, che continua ad essere gratuito". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, al convegno 'Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura' organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri a Roma.

"Il nostro sistema sanitario è robusto grazie allo straordinario apporto dato dai professionisti sanitari, in primis dai medici - ha aggiunto Gemmato -. Ma se noi riusciamo a sopravvivere a questa stagione di invecchiamento è anche grazie ai maggiori investimenti del fondo sanitario nazionale, arrivato a 143 miliardi quest'anno, con il nostro governo che non solo ha confermato il livello di spesa ottenuto durante il Covid, ma lo ha maggiorato di ulteriori 17 miliardi negli ultimi tre anni". (ANSA).

