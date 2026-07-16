(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Monitorare i parametri vitali nel cuore della notte, gestire macchinari salvavita a domicilio, convivere con l'ansia costante di un'emergenza improvvisa. Per chi assiste un figlio affetto da una malattia rara o da una disabilità complessa, la quotidianità tra le mura di casa non è una normale routine familiare: è una vera e propria prima linea.

La letteratura scientifica internazionale lo dice chiaramente: l'assenza di momenti di riposo per i genitori-caregiver colpisce direttamente la loro salute. In questo scenario di forte stress, una settimana lontano da tutto non è un semplice momento di svago o un lusso, ma diventa un fondamentale intervento di salute preventiva capace di salvare la tenuta del nucleo familiare.

A dare forza a questa realtà sono le solide evidenze cliniche disponibili sulle banche dati del National Institutes of Health (NIH). La ricerca medica internazionale analizza da tempo l'impatto dei soggiorni strutturati di sollievo - definiti in ambito clinico come Respite Care - dimostrando come non si tratti di semplici momenti ricreativi, ma di veri e propri presidi terapeutici. I dati pubblicati da Clinical Pediatrics dimostrano infatti che i genitori che non riescono ad accedere a periodi di riposo mostrano un rischio di peggioramento della salute mentale 6 volte maggiore e un rischio di complicanze fisiche quasi quadruplicato rispetto a chi può contare su una rete di sollievo. Inoltre, gli studi di Public Health Nursing evidenziano come il riposo strutturato riduca in modo statistico l'Indice di Stress Genitoriale (PSI), allontanando lo spettro del burnout. I benefici di quella che gli esperti considerano una vera e propria "prescrizione medica invisibile" si riflettono inoltre a cascata su tutto il nucleo familiare. Lo stesso studio di Clinical Pediatrics lancia un monito chiaro: il crollo fisico del genitore per sfinimento rappresenta una delle prime cause non-mediche di ricovero d'urgenza o riammissione del minore in ospedale. Proprio per rispondere a questo bisogno di "tregua", si è conclusa la prima edizione al mare di Hol4All ('Holiday for All - una vacanza per tutti'), il progetto promosso dalla Fondazione Allianz Umana Mente (principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia). Dal 14 al 18 giugno, presso il TH Marina di Sibari in Calabria, l'iniziativa ha offerto un'esperienza totalmente accessibile e inclusiva a tredici famiglie, ospitando quindici bambini e giovani con disabilità complessa insieme ai loro cari, tra cui anche nuclei afferenti all'Hospice Pediatrico del Veneto grazie alla collaborazione con la Fondazione La Miglior Vita Possibile Ets. Rendere accessibile un contesto balneare, strutturato intorno ai bisogni di queste famiglie, ha permesso di superare nuove barriere, regalando occasioni di serenità e condivisione che la complessità quotidiana spesso finisce per negare. Sulla scia della sessione estiva calabrese, e dopo la prima sessione 2026 tenutasi a Corvara in Badia, il programma di Hol4All prosegue guardando alle successive sessioni terapeutico-ricreative programmate per il 2026 a a Madonna di Campiglio (dall'1 al 6 settembre e dal 13 al 17 dicembre).

"Offrire alle famiglie momenti di sollievo e condivisione è parte integrante della cura - afferma Giuseppe Zaccaria, Presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile Ets -. Le cure palliative pediatriche non si limitano all'aspetto clinico del paziente. La salute di un bambino con una malattia complessa passa inevitabilmente attraverso la resistenza fisica ed emotiva delle persone che lo assistono ogni giorno. Proteggere i genitori significa proteggere il bambino". (ANSA).

