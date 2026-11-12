(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, supporta e aderisce alla manifestazione del 5 dicembre, condividendone le ragioni e le finalità e confermando la propria partecipazione. Per la federazione, la manifestazione 'Difendiamo uniti la sanità pubblica' dà voce a un disagio dei medici e degli altri professionisti della salute che la Fnomceo, dal suo osservatorio privilegiato attraverso gli Ordini territoriali, da tempo raccoglie e denuncia, evidenziandone le ricadute sulla qualità dell'assistenza e sull'accesso alle cure.

Tre le richieste per la difesa del Servizio sanitario nazionale e del diritto di ogni persona a ricevere le cure di cui ha bisogno: un piano straordinario di investimento sui professionisti, un Fondo nazionale di solidarietà per la salute e il rafforzamento del governo clinico. "Come abbiamo evidenziato nell'audizione sulla legge di Bilancio, servono risorse adeguate e scelte capaci di trasformarle in assistenza concreta - spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -.

Occorre assumere e trattenere personale, valorizzarlo attraverso le competenze e le retribuzioni, garantire sicurezza, condizioni di lavoro sostenibili e prospettive per i giovani". La seconda richiesta è un Fondo nazionale di solidarietà per la salute, aggiuntivo rispetto al finanziamento ordinario, per ridurre i divari territoriali e rafforzare i servizi nelle aree più fragili. "Il luogo in cui si nasce o si vive - continua Anelli - non può decidere la possibilità di essere curati". Il terzo intervento riguarda il governo clinico: una partecipazione reale dei Medici e dei professionisti sanitari alle decisioni sull'organizzazione dei servizi, sui percorsi assistenziali e sull'impiego delle risorse. "Chi si assume ogni giorno la responsabilità della cura - spiega Anelli - deve poter contribuire alle scelte che ne determinano la qualità e la sicurezza". (ANSA).

