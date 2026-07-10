(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Vogliamo essere la prima città che toglie il cibo ultra processato dalle mense scolastiche: nel nostro bando, anche grazie a un dialogo positivo con Coldiretti, abbiamo preso la decisione di superare la presenza del cibo ultra processato e ultra formulato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'evento di presentazione dell'iniziativa Campagna amica per la salute al policlinico Gemelli a Roma.

"Le politiche del cibo hanno uno spettro molto ampio e noi non ci sottraiamo alla nostra responsabilità della distribuzione e dell'erogazione di pasti ai nostri bambini più piccoli: le mense di Roma Capitale erogano 30 milioni di pasti l'anno, 150 mila al giorno", ha sottolineato Gualtieri.

Il sindaco ha poi ricordato che Roma "è il comune agricolo più grande d'Italia" e "chi l'amministra non può non porsi il tema della qualità del cibo e per questo stiamo lavorando molto in collaborazione con Coldiretti per realizzare una vera e propria Food Policy, ad esempio attraverso il supporto dei mercati rionali, per legare tra loro produzione e distribuzione".

(ANSA).

