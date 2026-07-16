(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La gentilezza nei bambini nasce d'istinto e solo con la crescita diventa sempre più frutto di una scelta consapevole. Questa la conclusione di uno studio coordinato da un team di università italiane e internazionali e pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour che ha indagato come si sviluppa il comportamento prosociale nei bambini e, soprattutto, se questo comportamento nasce come risposta intuitiva oppure si costruisce attraverso la riflessione nel corso della crescita.

I ricercatori hanno coinvolto 537 bambini italiani tra i 3 e i 10 anni di età. Ciascun bambino è stato assegnato casualmente a una tra due condizioni: una di pressione temporale, pensata per favorire risposte intuitive, o una di ritardo temporale, pensata per favorire risposte deliberate, per poi partecipare a una serie di cinque giochi in cui erano in palio dei dolciumi.

Distinguendo tra decisioni rapide e ponderate a ogni età, i ricercatori hanno potuto osservare come due diverse forme di gentilezza si sviluppassero secondo tempistiche distinte.

I bambini hanno svolto diversi compiti classici dell'economia comportamentale, che riflettono a loro volta comportamenti sociali diversi, dalla cooperazione all'altruismo e all'onestà.

Dovevano decidere: quante caramelle mettere in un contenitore comune; quante offrirne a uno sconosciuto che non avrebbe mai potuto ricambiare; se rifiutare una spartizione iniqua, anche a costo di lasciare entrambi a mani vuote; se nuocere a un bambino per salvarne cinque. In totale, diciannove decisioni.

"Il risultato principale è stato che nei bambini più piccoli - spiega una dei due coordinatori del lavoro, Elena Nava, ricercatrice di Psicologia dello sviluppo all'Università di Milano-Bicocca - la prosocialità appare più forte quando decidono rapidamente, quindi in modo intuitivo. Con l'età, però, la prosocialità deliberativa aumenta: i bambini più grandi sembrano integrare sempre di più la cooperazione, l'altruismo e l'onestà in processi riflessivi". (ANSA).

