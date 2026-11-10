(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Manifestazione unitaria a Roma il 5 dicembre " per difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio sanitario nazionale". Si mobiliteranno le donne e gli uomini della sanità pubblica: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali. Un fronte unico, rendono noto le organizzazioni, "senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla". Il corteo parte alle 15:00 da Piazza Vittorio Emanuele II e arriva in Via dei Fori Imperiali. (ANSA).

