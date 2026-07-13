(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Un nuovo studio, nato dalla collaborazione tra l'Università Statale di Milano e l'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Pnas, identifica un nuovo tracciante per la Pet, tecnica di imaging in grado di rilevare l'infiammazione sistemica e cerebrale, visualizzando con anticipo e precisione patologie croniche e neurodegenerative.

I risultati degli studi condotti mostrano come questo tracciante consenta di visualizzare con elevata sensibilità sia l'infiammazione cerebrale che quella sistemica in diversi modelli animali, superando gli attuali standard di imaging e permettendo di evidenziare con anticipo e precisione i processi patologici associati a diverse patologie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer e la sclerosi multipla.

"Questo approccio di imaging di nuova generazione apre nuove prospettive per la diagnosi precoce e la stadiazione di molte patologie neurodegenerative, il monitoraggio della risposta a terapie anti-infiammatorie e lo sviluppo di strategie terapeutiche più mirate", commenta Valentina Straniero, autrice dello studio e professoressa di chimica farmaceutica presso il dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'ateneo. Grazie alla capacità di fotografare in modo non invasivo e altamente selettivo l'attività infiammatoria nell'organismo e nel cervello, questo tracciante potrebbe diventare in futuro uno strumento prezioso per comprendere l'evoluzione di malattie neurodegenerative e valutare l'efficacia dei trattamenti, contribuendo allo sviluppo di una medicina sempre più personalizzata. (ANSA).

