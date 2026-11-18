(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Anche in Italia è stato confermato il primo caso di un ceppo di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B, o Gbs) resistente alla penicillina, l'antibiotico di prima linea sia per la terapia delle infezioni invasive, sia per la profilassi antibiotica delle gestanti prima del parto: identificato quest'anno in un paziente, si tratta quindi della prima volta nel nostro paese, ma non è una situazione che desta allarme, l'importante ovviamente è che ci sia una sorveglianza più capillare per individuare in tempo reale eventuali altri casi. È quanto spiega all'ANSA Roberta Creti, Direttore del reparto di antibiotico-resistenza e patogeni speciali del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) , specificando però che l'Oms ha già inserito nel 2024 questo patogeno nella fascia a priorità media, il livello più basso della sua scala di urgenza per i patogeni emergenti da monitorare. Già riportati casi in Regno Unito e Germania, gli streptococchi tipo B resistenti alla penicillina sono comunque abbastanza rari nel mondo occidentale, precisa; in Giappone già da tanti anni si riscontrano ceppi a ridotta sensibilità alle penicilline, però "disponiamo di un arsenale di antibiotici per far fronte a essi", spiega Creti.

"Lo Streptococcus agalactiae - precisa - è un batterio comune, è un commensale della flora gastrointestinale e urogenitale, non causa malattia, insomma fa normalmente parte della nostra flora batterica. Però in determinate situazioni può causare infezioni anche gravi in particolari segmenti di popolazione, come soggetti immunocompromessi, anziani con comorbidità, diabetici, gestanti; ad esempio infezioni al momento del parto; nel neonato rappresenta la principale causa di sepsi e meningiti". Naturalmente, rassicura l'esperta, si tratta di situazioni prevenibili. Il caso dell'identificazione riguarda una persona anziana ricoverata a Piacenza per un'infezione: dopo che l'ospedale ha accertato la presenza del ceppo resistente, l'Iss ha confermato il caso, reso noto a maggio sulla rivista Eurosurvelliance. Si tratta sicuramente di "un episodio da attenzionare - ribadisce - ma non c'è allarme".

Il ceppo isolato risultava resistente ad alcuni antibiotici ma era sensibile ad altri, quindi il caso clinico è stato risolto senza problemi. "Sarebbe importante avere una sorveglianza più capillare - conclude - al momento c'è una reportistica volontaria, quindi le informazioni sono sempre un po' a macchia di leopardo per questo gruppo di batteri, anche se questo non ci impedisce ugualmente di avere un quadro della situazione".

(ANSA).

