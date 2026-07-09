(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L'antimicrobico-resistenza (Amr) e le infezioni correlate all'assistenza (ICA) rappresentano un'emergenza globale, richiamata con crescente forza anche dall'Oms. Nel mondo l'Amr è associata a quasi 5 milioni di decessi l'anno e continua ad alimentare ricoveri, costi e mortalità. L'Italia presenta ancora indicatori critici: secondo i più recenti dati europei (Ecdc), negli ospedali per acuti la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza è pari al 6,8%, superiore alla mediana Ue del 5,1%, mentre l'indice composito di antibiotico-resistenza raggiunge il 21,8% contro il 15,4% dell'area europea. Negli ultimi anni, però, il tema è entrato con maggiore forza nell'agenda politico-sanitaria nazionale.

In questo contesto si è inserito l'incontro "L'antimicrobico resistenza: un piano per il futuro della salute", terzo appuntamento della quinta edizione de "La Sanità che Vorrei", organizzato da Aristea International, promosso dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, in collaborazione con altre società scientifiche - in questa occasione Amcli, Sigot, Simast, SimeVeP, Simg, Sip, SitI - associazioni, istituzioni.

Secondo i dati della Coalizione CARe, in Italia i decessi annui per batteri resistenti sono stimati tra 8.000 e 11.000, con un costo per il servizio sanitario compreso tra 1,5 e 2,4 miliardi di euro e circa 4.600 giornate di degenza aggiuntive ogni 100.000 abitanti l'anno.

Il vicepresidente Simit Giovanni Cenderello e Marianna Meschiari, infettivologa del Policlinico di Modena, hanno richiamato il valore dei programmi promossi da Simit, come Resistimit e Insieme, per rafforzare antimicrobial stewardship, infection control e appropriatezza nei percorsi assistenziali.

(ANSA).

