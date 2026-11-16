(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Tecnici sanitari di radiologia medica, dietisti, podologi, logopedisti, tecnici audioprotesisti, igienisti dentali e molti altri: sono i professionisti sanitari delle aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e in Italia ne mancano quasi 70.000. Per questo è importante promuovere, soprattutto tra i giovani che devono scegliere il proprio futuro, la riconoscibilità e il valore sociale di queste professioni. È con questo obiettivo che nasce la nuova campagna di comunicazione, presentata oggi al ministero della Salute, alla presenza del ministro Schillaci, della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), che rappresenta 19 professioni sanitarie e circa 170.000 professionisti, riuniti in 59 Ordini territoriali.

La campagna, che guarda ai giovani che devono scegliere il proprio futuro, include uno spot video, diretto dal regista Luciano Fontana, oltre a materiali informativi e contenuti digitali da veicolare attraverso social network e tutti i canali istituzionali della Federazione e degli Ordini territoriali. Una parte della campagna è dedicata agli studenti, con l'obiettivo è offrire informazioni concrete sui corsi di laurea, sulle attività e sugli sbocchi lavorativi delle professioni rappresentate, attraverso linguaggi e canali vicini ai giovani.

"La qualità, la sicurezza delle cure e la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale passano attraverso la valorizzazione del capitale umano. Un professionista le cui competenze e la cui autonomia sono degnamente riconosciute lavora meglio, e di questo ne beneficiano le persone che assiste", ha osservato il presidente della Fno Tsrm e Pstrp, Diego Catania, "La comunicazione è realmente una leva strategica di salute pubblica", ha poi sottolineato Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione del ministero della Salute. "La salute pubblica di questo Paese - ha proseguito - è cresciuta grazie anche alla prossimità, alle cure primarie. Oggi il mondo è cambiato e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per poter essere prossimi ai nostri cittadini. In questo senso, i professionisti della salute sono dei 'mediatori culturali' straordinari". (ANSA).

