Nel nostro Paese si stimano circa 500.000 infezioni correlate all'assistenza ospedaliera (Ica) all'anno, con un terzo dei casi sostenuto da agenti biologici resistenti agli antibiotici. L'Italia mantiene il primato europeo per incidenza e mortalità da microrganismi antibiotico‑resistenti, con quasi 12.000 decessi annui, pari a un terzo del totale europeo. La prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nei reparti per acuti si attesta al 6-8%, mentre nelle terapie intensive raggiunge punte del 20%.

L'impatto economico sul Sistema sanitario nazionale è stimato in 783 milioni di euro l'anno. Sono i dati presentati durante il convegno 'Le infezioni in sanità', in corso al ministero della Salute, dedicato alle infezioni correlate all'assistenza, considerate una delle principali criticità dei sistemi sanitari moderni.

Nel corso del confronto, i relatori hanno evidenziato come una gran parte delle Ica sia prevenibile attraverso misure rigorose per evitare l'infezione, nonché mediante attività di controllo, sorveglianza e corretta gestione della terapia antibiotica. È stata sottolineata la necessità di un approccio 'One Health', che integri salute umana, animale e ambientale, e l'urgenza di rafforzare la cultura della prevenzione tra operatori sanitari e cittadini.

"L'antimicrobico-resistenza è la principale criticità che il Ssn si trova a dover fronteggiare - hanno spiegato Francesca De Plato, responsabile di Farmacia Ospedaliera presso la Asl di Teramo e Roberto Lombardi, già Ispesl e Inail dipartimento Sanità pubblica dell'Università Federico II Napoli -. Le conseguenze negative sono dirette e indirette, potendo incidere sulle condizioni di salute o impedire interventi terapeutici tempestivi in altre condizioni morbose, compromettendone irreversibilmente l'esito e cambiando significativamente la prospettiva di vita".

Per gli esperti, inoltre, "la pressione selettiva esercitata dall'uso eccessivo o improprio degli antibiotici, combinata alla straordinaria capacità evolutiva dei batteri, accelera la comparsa di superbatteri". Per questo, "conoscere i meccanismi molecolari e le strategie di controllo è fondamentale per preservare l'efficacia degli antibiotici".



Ciocchetti, 'dal 2025 diverse molecole in più contro l'antibiotico-resistenza'

"Gli antibiotici Reserve", quelli usati per trattare infezioni causate da batteri multiresistenti, "dal 2025 sono inseriti a pieno titolo all'interno del Fondo dei farmaci innovativi. Questo ha consentito di avere disponibilità durante l'anno di 6-7 molecole in più che prima non c'erano e che oggi i nostri clinici hanno a disposizione come armi per poter curare chi si trova in una condizione di antimicrobico resistenza". Lo ha detto Luciano Ciocchetti vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati intervenendo al convegno 'Le infezioni in sanità' organizzato al ministero della Salute. Ciocchetti ha poi spiegato che il problema dell'antimicrobico resistenza va "affrontato a 360 gradi" perché "non è solo il farmaco che può risolvere il problema". Per il deputato "serve un'azione concentrica e organizzata che parta dalla qualità delle nostre strutture sanitarie, partendo dalla pulizia e dalla prevenzione". Tra le strategie da adottare, "la disponibilità di materiali che siano antibatterici da utilizzare soprattutto nei reparti più critici" e "l'utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale, come già avviene in molte nostre terapie intensive, per poter avere immediatamente i risultati di quale tipo di batterio sta infettando il paziente".