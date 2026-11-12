(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Ogni anno in Italia circa 25mila neonati nascono prematuri e sono caratterizzati da un'elevata vulnerabilità e da un aumentato rischio di problematiche di salute e di sviluppo rispetto ai nati a termine. In particolare, i bambini nati molto pretermine (età gestazionale inferiore alle 32 settimane) presentano una maggiore probabilità di sviluppare disabilità sensoriali e motorie, difficoltà cognitive, linguistiche e comportamentali. Accanto a questi, che costituiscono lo 0.8% dei nati, esiste una quota ancora più rilevante di popolazione neonatale, i moderate e late preterm, nati tra le 32 e 36 settimane, che rappresentano il 5.7% dei nati e più dell'85% di tutti i prematuri. Questi bambini possono presentare problematiche neurocomportamentali a distanza lievi o moderate. Alla luce di questi dati, in occasione della Giornata mondiale della prematurità 2026, che si celebra da quest'anno il 15 novembre e riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la Società italiana di neonatologia (Sin), la Società italiana di neonatologia infermieristica (Sin Inf) e Vivere Ets - Coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia chiedono di investire nel follow-up dei neonati prematuri e il riconoscimento formale da parte del Sistema sanitario nazionale.

"È necessario garantire continuità assistenziale fino all'età scolare, uniformità dei percorsi in tutte le regioni e integrazione tra i diversi servizi coinvolti nella presa in carico del neonato pretermine dopo la dimissione - affermano i presidenti Massimo Agosti (Sin), Elena Bernabei (Sin Inf) e Martina Bruscagnin (Vivere) -. Il riconoscimento formale del follow-up dei neonati prematuri, da parte del Ssn, infine, permetterebbe di considerare le visite, gli esami e i controlli periodici post-dimissione come attività assistenziale a sé, e non solo essere tracciati e tariffati come prestazioni specialistico-ambulatoriali". I neonatologi ricordano che il 15 novembre, oltre alla prematurità, si celebra anche la Giornata Europea della Musicoterapia, tra le pratiche a sostegno del neurosviluppo dei neonati prematuri. (ANSA).

