(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Nelle RSA italiane migliaia di residenti hanno un'infezione correlata all'assistenza (Ica) - si stima mediamente una Ica per il 2,6% dei residenti -, in quasi metà dei casi resistente agli antibiotici, infezioni in buona parte prevenibili. Sono alcuni dei dati emersi nell'ambito di un progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie e riportato online dall'Istituto Superiore di Sanità. Il progetto Ccm, che ha visto coinvolte cinque Regioni e cinque università e l'Iss, è stato finanziato dal Ministero della Salute e presentato oggi a Udine.

"Il progetto ha messo in luce diversi aspetti da migliorare per affrontare il problema, e mette a disposizione degli strumenti condivisi e validati scientificamente - sottolinea Silvio Brusaferro, Ordinario di Igiene Generale ed Applicata dell'università di Udine, che ha coordinato lo studio - Uno dei problemi principali è quello della tassonomia, con il termine Rsa si identificano realtà molto diverse tra loro per dimensioni e intensità di cura. La frammentazione degli approcci rende difficile garantire standard minimi omogenei in tutto il paese e anche proporre raccomandazioni per tipologia di struttura".

"Il settore - spiegano Enrico Ricchizzi, epidemiologo Regione Emilia Romagna, e Giancarlo Ripabelli, ordinario di Igiene dell'università del Molise - copre una vastissima area di assistenza del sistema sanitario e sociale con dimensioni più che doppie rispetto agli ospedali per acuti (7 posti letto contro 3 ogni 1000 abitanti), ma appare estremamente frammentato a livello tassonomico, normativo, organizzativo e di standard assistenziali. Anche la distribuzione sul territorio italiano non è uniforme, con il Sud che ha molto meno posti letto rispetto ad alcune aree del Nord".

L'indagine sulla prevalenza delle ICA e sull'uso di antimicrobici, denominata HALT è stata condotta nel 2024 su un campione nazionale di 470 strutture e 31.670 residenti. Il giorno dell'indagine il 2,6% dei residenti presentava almeno una Ica, un numero in calo rispetto a quella precedente (2017): le più frequenti erano urinarie (37,8%) e respiratorie (33,3%).

Inoltre, 915 residenti (2,9%) erano in trattamento con antimicrobici, principalmente penicilline (26,3%), cefalosporine (24,6%) e fluorochinoloni (10,5%). Il 46,2% dei microrganismi monitorati risultava resistente ad almeno una classe di antibiotici. (ANSA).

