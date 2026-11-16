"In tre settimane i casi di virus simil influenzali sono stati circa 85mila. Non ci sono anomalie o impennate da segnalare rispetto alla circolazione: lo stesso periodo dell'anno scorso aveva numeri in linea a quelli attuali". Lo spiega all'ANSA Silvestro Scotti, presidente della Federazione italiana di medici di medicina generale in riferimento ai primi dati del monitoraggio RespiVirNet a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Il bollettino da quest'anno non conta più solo le sindromi simil-influenzali ma tutte le infezioni respiratorie acute, tra cui il Rhinovirus, responsabile del comune raffreddore, adenovirus e il Covid. Complessivamente dal 12 ottobre all'8 novembre sono state stimate circa 1,7 milioni di infezioni.



"Rispetto al totale - spiega Scotti - i virus influenzali sono stati trovati in media nel 5% dei campioni analizzati, ovvero circa 85mila nelle prime tre settimane di monitoraggio.

Il quadro è compatibile con un autunno mite e instabile, con forti escursioni termiche, favorisce i virus del raffreddore e per ora tiene indietro l'influenza".

Questa però arriverà, come ogni anno. "Per questo - aggiunge - i fragili devono essere protetti", afferma Scotti. "Il cittadino comune vede intorno a sé raffreddori e non influenza, e può smentirli da solo: ogni allarme smentito dall'esperienza quotidiana però alimenta sfiducia che poi ricade sulla vaccinazione stessa". Per accompagnare alla vaccinazione "serve un rapporto di fiducia fondato su un'informazione corretta, non titoli allarmistici".



Il ripristino di RespiVirNet, dopo otto mesi di assenza, "è una buona notizia", riconosce Scotti che però sottolinea: "Il numero dei medici sentinella non è sufficiente a garantire la validazione statistica del dato numerico: per Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano i dati non sono comparabili, perché la copertura è assente o molto limitata. Nelle altre Regioni, quando i medici partecipanti sono pochi, bastano pochi casi per spostare l'incidenza" e "le proiezioni nazionali in milioni di casi diventano numeri fragili".

I dati relativi alla circolazione dei virus influenzali "sono in linea con quelli della scorsa stagione, non ci sono particolari allarmi, ed è bene ricordare che, proprio perchè la percentuale di virus influenzali sul totale è destinata ad aumentare nelle prossime settimane, è auspicabile che ci si vaccini, soprattutto se si fa parte delle categorie fragili". Lo spiega all'ANSA Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di Sanità, in merito ai dati della sorveglianza RespirvirNet che ha di recente ripreso la pubblicazione.

I casi stimati dalla sorveglianza epidemiologica, precisa, non sono solo di influenza, ma di infezioni respiratorie acute, secondo la definizione europea. La sorveglianza virologica ci dà invece la 'composizione' dei virus circolanti, e per la settimana dal 2 all'8 novembre, aggiunge Palamara, "vede pochissimi casi di influenza vera e propria, mentre la maggior parte delle infezioni è dovuta a virus, come i Rhinovirus, che sono quelli responsabili del raffreddore comune". Ben venga quindi l'appello dei medici di famiglia ad una comunicazione "corretta e non allarmistica rispetto ai numeri in circolazione". Quanto al sistema di monitoraggio adottato dalla rete di sorveglianza virologica, l'Istituto superiore di sanità, aggiunge Palamara, "riconosce l'importanza fondamentale della rete dei medici sentinella, e siamo pronti a supportare tutte le iniziative per rendere sempre più forte questa essenziale rete di sanità pubblica".