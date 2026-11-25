(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nella scorsa stagione influenzale, quella 2025-2026, la copertura vaccinale antinfluenzale degli italiani con almeno 65 anni si è fermata al 49,81%, contro il 52,5% di quella antecedente. Un calo che allontana ulteriormente il Paese dall'obiettivo minimo del 75%. Intanto prosegue la crescita delle infezioni respiratorie acute: secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 9 al 15 novembre sono stati stimati circa 487mila nuovi casi rispetto ai 395mila dal 12 al 18 ottobre.

È su questo scenario che la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg) richiama l'attenzione alla vigilia del suo 43/mo Congresso nazionale, in programma dal 26 al 28 novembre a Firenze. Il messaggio dei medici di famiglia è che l'andamento dell'influenza resta ancora incerto, ma il rischio rappresentato dalle basse coperture vaccinali è già concreto specialmente per gli anziani. Nelle persone con patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche o in condizioni di fragilità, sottolinea la Simg, infatti, possono insorgere polmoniti, riacutizzazioni di malattie preesistenti, complicanze cardiovascolari e ricoveri ospedalieri, con il rischio di compromettere anche l'autonomia funzionale.

"Da una parte rallenta la crescita complessiva delle infezioni respiratorie, dall'altra aumenta la quota di campioni positivi all'influenza - sottolinea Claudio Cricelli, Presidente Emerito Vicario Simg - Questo conferma l'importanza di una lettura attenta e continua dei dati epidemiologici, senza allarmismi ma anche senza sottovalutare i rischi. C'è poi una criticità importante sul fronte della prevenzione: abbiamo bisogno di dati aggiornati durante la stagione, per individuare tempestivamente le popolazioni meno protette e rafforzare le campagne vaccinali dove necessario". "Il medico di famiglia conosce la storia clinica dei propri assistiti e può individuare le persone che hanno maggiore bisogno di protezione - evidenzia Alessandro Rossi, presidente Simg uscente - La vaccinazione antinfluenzale deve essere parte integrante della presa in carico delle cronicità e della prevenzione delle complicanze".

(ANSA).

