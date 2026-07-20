(ANSA) - AMELIA (TERNI), 20 LUG - Identificare precocemente i segnali di disagio negli adolescenti, accrescere la consapevolezza degli adulti e fornire strumenti pratici per intercettare e contrastare le dipendenze, sia da sostanze che comportamentali: con questi obiettivi, dopo due anni di lavoro sul campo, arriva a compimento "Meet me Up", progetto promosso dalla Comunità Incontro Ets di Amelia e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Nato nel 2024, attraverso campagne di informazione e prevenzione negli istituti scolastici superiori del territorio di Terni e provincia, ha visto impegnati in prima linea i professionisti dello staff multidisciplinare della struttura terapeutica amerina, il personale scolastico e le famiglie degli studenti. Cuore dell'iniziativa, una piattaforma web innovativa https://meetmeup.it/ che ha consentito di valutare le competenze di genitori e docenti, traducendo le informazioni raccolte in percorsi virtuali, guide scaricabili e in un gioco digitale di edutainment. La piattaforma, in 24 mesi ha totalizzato un traffico generale consolidato di 4.950 accessi complessivi, traducendosi in 10.145 visualizzazioni di pagina totali.

Ottimo anche il posizionamento sui motori di ricerca, con 1.656 impressioni rilevate tramite Google Search Console.

Analizzando nel dettaglio i dati relativi ai kit informativi, emerge come i genitori abbiano cercato supporto soprattutto sul tema dell'adolescenza - spiega nella nota la Comunità Incontro -, che guida la classifica dei download con 83 aperture. Seguono le guide dedicate all'alcool (76 download), alle sostanze (70), al tabacco (62) e ai media digitali (58).

Per quanto riguarda il personale scolastico, la risorsa più scaricata è stata la guida dedicata al rapporto con i genitori (72 download), seguita dai vademecum su alcool (54), sostanze (52), tabacco (48) e media digitali (47). In totale, la consultazione, tra guide e edutainment, ha raggiunto quota 1.599 accessi. (ANSA).

