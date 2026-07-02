Aumenta in Italia la capacità di sequenziamento di virus come SarsCoV2 responsabile della pandemia di Covid, dei virus dell'influenza e del virus respiratorio sinciziale. Lo indicano i risultati del progetto europeo Secov+, che si è appena concluso. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità. Migliorano anche le stime relative alla trasmissibilità dei virus, grazie a nuovi modelli matematici.

Durato due anni, il progetto è stato condotto avanti grazie al co-finanziamento di circa 3 milioni di euro da parte della Commissione Europea tramite il programma Eu for Health (EU4H).

L'iss osserva inoltre che "sono stati inoltre "definiti i criteri di valutazione per le attività di sequenziamento portate avanti dal network, la piattaforma per la gestione dei dati è stata potenziata, sono state riviste le strategie di sequenziamento ed è stato condotto un assessment delle capacità attuali dei laboratori di sequenziare i virus SarsCov2, influenza e Rsv". E' stata inoltre condotta un'analisi sulla sostenibilità a lungo termine del network di laboratori e sono stati sviluppati dei nuovi modelli matematici per predire l'impatto di nuove varianti sull'epidemiologia del virus SarsCoV2.

Per la coordinatrice del progetto Paola Stefanelli, "l'impatto del progetto sul network di laboratori in tutte e 21 le Regioni e provincie autonome italiane è stato molto importante. E' aumentata la capacità di sorveglianza genomica e di analisi dei dati, anche attraverso l'integrazione dei settori della genomica, dell'epidemiologia e dell'ambiente. La gran parte dei laboratori del network inoltre ha raggiunto gli standard di qualità necessari".

