(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Nella settimana tra il 2 e l'8 novembre sono stati stimati 478mila casi di infezioni respiratorie acute (Ari) nella comunità, corrispondenti a un'incidenza di 8,5 casi per 1.000 assistiti. È quanto emerge dai dati del primo bollettino dell'Istituto superiore di sanità sulla sorveglianza RespiVirNet relativa all'andamento dei virus respiratori invernali, tra cui l'influenza. Il bollettino torna a essere pubblicato oggi dopo un lungo stop, dovuto anche alla necessità di adeguare la sorveglianza alle indicazioni dei regolamenti europei e di ripristinarne la versione completa.

L'incidenza delle infezioni respiratorie più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000 assistiti. Il valore è in linea con quello registrato nella stagione 2025-2026 nello stesso periodo.

L'incidenza è a livello base in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia e bassa in tutte le altre regioni, tranne che in Campania, dove è molto alta. I valori di positività più elevati tra i virus circolanti sono stati registrati per i Rhinovirus (25,7%), i virus parainfluenzali (17,1%) e gli Adenovirus (8,6%), mentre la positività per i virus influenzali è del 5,7%.

Negli ospedali, i virus più diffusi sono stati i Rhinovirus (29%), seguiti dai virus parainfluenzali (6,5%) e dai Coronavirus diversi da Sars-CoV-2 (6%). (ANSA).

