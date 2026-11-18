(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'antibiotico-resistenza non conosce confini tra specie: i batteri resistenti circolano tra animali, persone e ambienti. Per contrastarla, la Rete degli istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) opera attraverso la sorveglianza, la ricerca, il monitoraggio dell'uso degli antibiotici negli allevamenti e l'armonizzazione dei metodi diagnostici e di laboratorio. I dati mostrano progressi importanti: l'uso di antibiotici è diminuito del 96% nei polli da carne, del 92% nei tacchini, del 64% nei suini all'ingrasso e del 37% nelle bovine da latte.

"Grazie alla ricetta veterinaria elettronica, ogni prescrizione è tracciata. ClassyFarm, il sistema informativo sviluppato dal nostro istituto per il ministero della Salute con l'obiettivo di promuovere l'uso responsabile degli antibiotici negli allevamenti, trasforma queste informazioni in indicatori di consumo e le integra con i dati relativi alla biosicurezza e al benessere animale", spiega Giorgio Varisco, direttore generale dell'Izs della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

"Una diagnosi di laboratorio rapida e un test di sensibilità appropriato permettono al veterinario di individuare il farmaco giusto - aggiunge Antonia Ricci, direttrice generale dell'Izs delle Venezie -. Abbiamo definito protocolli armonizzati.

L'obiettivo è rendere la diagnosi precoce, mirata e uniforme in tutta Italia".

"Nei polli da carne, la quota di Escherichia coli multiresistenti è scesa da oltre l'80% nel periodo 2014-2016 al 40% nel 2022, mentre i ceppi sensibili a tutti gli antibiotici testati sono passati dal 7% a quasi il 28% - aggiunge Stefano Palomba, commissario straordinario dell'Izs del Lazio e della Toscana, sede del Centro di referenza nazionale per l'antibioticoresistenza -. Nei tacchini, i ceppi produttori di Esbl, enzimi che neutralizzano molte cefalosporine, sono diminuiti dal 75% al 30% tra il 2014 e il 2022. Non possiamo però abbassare la guardia: nei suini e nei vitelli la multiresistenza resta elevata, intorno al 65-72%". (ANSA).

