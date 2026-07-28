(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Con l'arrivo dell'estate aumentano anche le fake news sulla protezione dal sole, in particolare sulle creme solari. Non tutte le opinioni hanno lo stesso valore: per tutelare la salute è importante verificare le fonti e affidarsi alle indicazioni scientifiche. Non è vero che le creme solari facciano male e, tantomeno, che siano cancerogene".

È quanto sostiene l'Istituto superiore di sanità (Iss), che attraverso un post sul proprio profilo Instagram ricorda l'importanza della corretta esposizione al sole.

"Il consiglio di utilizzare le creme solari quando l'esposizione è inevitabile non dipende da una loro presunta pericolosità, ma dai limiti della protezione che possono offrire - si legge nel post -.

Nessuna crema scherma infatti il 100% dei raggi ultravioletti: un prodotto con Spf 15 lascia passare circa il 7% degli Uv, uno con Spf 30 il 3% e uno con Spf 50 il 2%. Inoltre, l'efficacia diminuisce quando il prodotto viene applicato in quantità insufficiente o non viene riapplicato come indicato.

Le creme solari devono quindi essere considerate un importante presidio, considerando anche altre misure preventive.

Quando necessarie, non vanno utilizzate 'il meno possibile': devono essere applicate in modo abbondante prima dell'esposizione e riapplicate più volte durante la giornata".

(ANSA).

