(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Fiaso, che riunisce la quasi totalità delle asl e degli ospedali pubblici italiani, ha presentato stamani il piano strategico e operativo 2026-2027 al ministro della Salute, Orazio Schillaci, che oggi ha visitato la sede della Federazione, esprimendo apprezzamento per il grande impegno delle aziende sanitarie nella gestione degli effetti delle ondate di calore di queste settimane e per la capacità di risposta assicurata in tutto il Paese.

Al centro del confronto, la collaborazione per rafforzare l'assistenza territoriale e la prevenzione, accompagnare l'attuazione delle riforme e governare l'uso dell'intelligenza artificiale in sanità.

"Il Servizio sanitario nazionale è un sistema universalistico capace di garantire a tutti cure di altissimo livello, grazie alla competenza dei professionisti, alla qualità delle organizzazioni e a una rete assistenziale presente in ogni territorio", ha evidenziato il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle.

"La forza del Ssn - ha proseguito - risiede nella capacità di coniugare eccellenza clinica e prossimità, innovazione tecnologica ed equità di accesso. I grandi ospedali, i pronto soccorso, l'emergenza territoriale, i distretti e i servizi più vicini alle persone sono parti di un'unica rete". In questo percorso, le Case della Comunità sono destinate ad assumere un ruolo sempre più centrale come punti di riferimento accessibili e riconoscibili per cittadini e famiglie, nei quali integrare prevenzione, assistenza primaria, orientamento, continuità delle cure e servizi sociali.

Il piano strategico e operativo 2026-2027 punta a consolidare Fiaso come casa del management sanitario e piattaforma di leadership collettiva delle direzioni strategiche aziendali, attraverso il rafforzamento delle reti professionali, la formazione, la condivisione delle buone pratiche e la valutazione dei risultati. "La sfida è rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio utilizzando responsabilmente le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale", ha aggiunto Quintavalle. (ANSA).

