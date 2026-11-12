(ANSA) - PISA, 12 NOV - Circa 100 sacche porta drenaggio realizzate con paracadute dismessi sono state donate dalla Brigata Folgore all'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa nell'ambito di un progetto nato dalla collaborazione tra la Brigata e la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, realtà culturale di San Daniele del Friuli (Udine) votata all'insegnamento dell'arte calligrafica antica ma anche a iniziative di solidarietà. L'associazione ha ricevuto le vele dei paracadute e le ha trasformate in sacche porta drenaggio.

Questi presidi sono destinati alle pazienti operate al seno che, nei giorni immediatamente successivi all'intervento, hanno bisogno di questo supporto per prevenire l'accumulo di fluidi nei tessuti operati.

Erano presenti alla consegna, al circolo del Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa, il comandante della Folgore, generale di Brigata Dario Paduano, con i suoi paracadutisti e il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano. Per l'Aou Pisa sono intervenuti il direttore del Centro clinico senologico, Matteo Ghilli e la coordinatrice infermieristica, Giancarla Fascio, accompagnati da Edna Maria Ghobert, presidente dell'associazione senologica internazionale che, insieme alle volontarie Gabriella Marrucci, Cristina Pasquinelli, Lucia Pasqualetti e Sandra Baglioni, coadiuva l'opera del centro. (ANSA).

