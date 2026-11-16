(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Laboratori esperienziali e attività formative per accompagnare le persone con disabilità nella conoscenza della riforma e dei propri diritti. E' quanto prevede il percorso nazionale 2026-2028 di Cat - Costruire Autonomia e Titolarità: conoscere e sperimentare per poter scegliere, promosso da Aism - Associazione italiana sclerosi multipla - con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - ministro per le Disabilità, in collaborazione con Fish e Uniamo e partito da Teramo. Nella provincia abruzzese per 15 giorni sono stati affrontati temi come la qualità di vita, l'espressione di desideri e preferenze, gli strumenti per l'esercizio della titolarità della persona nel progetto di vita.

Al centro dei laboratori, infatti, c'è proprio il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, previsto dal Decreto legislativo 62/2024 attuativo della Legge Delega 227/2021. Un percorso che mette al centro la persona, i suoi desideri, le sue preferenze e le sue aspirazioni, per individuare i sostegni necessari a realizzare le proprie scelte e favorire autonomia e partecipazione. Comprendere che cosa sia concretamente il progetto di vita, come funzioni il procedimento per richiederlo e quale ruolo abbia la valutazione multidimensionale è fondamentale affinché le opportunità previste dalla riforma possano tradursi in strumenti accessibili e utilizzabili nella vita quotidiana. Attraverso esercitazioni e altre attività, Cat punta a rendere questi contenuti più comprensibili, offrendo alle persone l'opportunità di approfondire i passaggi del procedimento e di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo nelle decisioni che riguardano la loro vita.

"Perché la riforma della disabilità possa tradursi in un cambiamento concreto nella vita delle persone - dichiara Gianluca Pedicini presidente nazionale Aism - è fondamentale che ciascuno abbia la possibilità di conoscere i propri diritti e comprendere gli strumenti a disposizione. Con il progetto Cat vogliamo contribuire a rendere questi strumenti più accessibili e comprensibili, affinché le persone con disabilità possano partecipare in modo consapevole alle decisioni che riguardano la propria vita ed essere protagoniste nella costruzione del proprio progetto di vita e del cambiamento culturale sotteso alla riforma". Dopo la tappa di Teramo, il progetto proseguirà con nuovi laboratori regionali e attività formative. Il percorso coinvolge inizialmente Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sicilia, Toscana e Umbria, con l'obiettivo di estendere progressivamente le attività al resto del territorio nazionale. Dal primo gennaio 2027 quanto introdotto dalla riforma della disabilità entrerà in vigore e dalle 60 province oggi in sperimentazione si passerà alla totale copertura nazionale. (ANSA).

