Comunicare la salute non significa solo diffondere informazioni corrette, ma renderle comprensibili e vicine alla vita quotidiana delle persone. La sfida è superare il linguaggio burocratico e sperimentare nuovi modi per coinvolgere i cittadini, anche attraverso strumenti che aiutano a trasformare messaggi complessi in contenuti fruibili, come un gioco da tavolo, quiz, video brevi e campagne social. È questo il messaggio della quarta edizione degliStati Generali della Comunicazione per la Salute, promossi daFedersanità a Romasul tema "Ogni voce conta".

La trasparenza dell'informazione e la qualità della comunicazione, ha sottolineato Marco Mattei, capo di gabinetto del ministero della Salute, "sono fondamentali per migliorare i servizi sanitari e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini".Proprio in questa direzione si inserisce il Premio Contronarrazione, che valorizza progetti capaci di innovare i linguaggi e rendere i servizi più accessibili. Tra i riconoscimenti del 2026, la campagna della Regione Lazio 'Casa della Comunità - Un indirizzo per la tua salute', il progetto dell'Asl Sulcis 'La risposta è giusta' e la 'Ifo Map', la app con mappa in 2 D per orientarsi nei reparti degli Ifo Regina Elena San Gallicano di Roma. Punta sull'importanza della relazione nel rapporto di cura invece il progetto della Ausl di Piacenza 'Raccontami che ti ascolo'. Una menzione va anche all'esperienza immersiva 'Il mare in ospedale' per portare ai bimbi ricoverati all'Umberto I di Roma la bellezza delle Secche di Tor Paterno.

"Fare una 'contronarrazione' della sanità pubblica non significa nascondere le criticità, ma superare una rappresentazione che troppo spesso si ferma alle sole difficoltà, restituendo spazio allesoluzioni, alle innovazioni e alle persone che ogni giorno la fanno funzionare", spiegaFabrizio d'Alba, presidente di Federsanità.

"Informare in modo chiaro, tempestivo e accessibile significa mettere le persone nelle condizioni di conoscere i servizi, orientarsi tra le opportunità di prevenzione e cura e partecipare con consapevolezza", ha detto Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale Salute della Regione Lazio.

"I Comuni - concludeRoberto Pella, vicepresidente Anci - rappresentano un punto di riferimento essenziale per intercettare i bisogni delle comunità. Per questo è fondamentale rafforzare il dialogo tra amministratori locali e aziende sanitarie". Federsanità ha conferito anche ilPremio Contronarrazione al giornalismo a Viviana Verbaro, di Radio Rai 1, per il progetto “Benessere”, e a Livia Parisi, di ANSA.



