(ANSA) - BRASILIA, 25 NOV - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha celebrato i 50 anni di presenza del gruppo farmaceutico Chiesi in Brasile, dove l'azienda parmense ha aperto nel 1976 la sua prima filiale all'estero. L'evento, intitolato "Chiesi - 50 anni in Brasile: 50 anni di investimenti, innovazione e impegno per la salute", si è svolto ieri sera nella sede diplomatica, riunendo circa 250 ospiti tra autorità italiane e brasiliane, rappresentanti del settore sanitario, della comunità scientifica, associazioni di pazienti e mondo imprenditoriale.

Fondata a Parma nel 1935, Chiesi ha rafforzato la propria presenza industriale in Brasile nel 1981, con la realizzazione dello stabilimento produttivo di Santana de Parnaíba, nello Stato di San Paolo.

"La storia di Chiesi in Brasile è la prova che essere presenti a livello globale significa, prima di tutto, restare e investire nel tempo", ha dichiarato l'Ambasciatore italiano Alessandro Cortese. "Produrre localmente significa creare occupazione qualificata e trasferire competenze. Questo è il tipo di investimento che il Sistema Paese italiano sostiene, perché genera valore sia per l'Italia sia per il Paese che lo ospita", ha aggiunto. Cortese ha inoltre richiamato le opportunità legate all'accordo commerciale Ue-Mercosur e alla recente missione di sistema guidata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, auspicando che altre imprese italiane seguano l'esempio di Chiesi e investano nel mercato brasiliano.

Le celebrazioni sono proseguite oggi con un seminario sul rafforzamento della produzione nazionale di farmaci, promosso dalla Camera di commercio italiana di San Paolo (Italcam) presso la Camera dei deputati a Brasilia. L'incontro ha coinvolto istituzioni, governo, industria farmaceutica e investitori, con l'obiettivo di promuovere il dialogo sullo sviluppo del Complesso economico-industriale della salute (Ceis).

L'iniziativa ha ribadito la solidità del partenariato industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Brasile e il contributo delle imprese italiane allo sviluppo economico, all'innovazione e all'accesso alle cure nel Paese sudamericano.

(ANSA).

