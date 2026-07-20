(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Prima della valigia, metti in agenda una donazione". È l'invito della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ai cittadini per donare il sangue prima delle vacanze: "un gesto semplice e prezioso per garantire continuità all'assistenza anche nei mesi estivi".

Nel 2025, in Italia, quasi 3 milioni di donazioni hanno permesso di curare circa 638mila pazienti, in media oltre 1.700 ogni giorno.

"Ogni estate le donazioni tendono fisiologicamente a diminuire, ma il bisogno di sangue resta costante - spiega il presidente della Fiaso, Giuseppe Quintavalle -. Donare è un gesto semplice, sicuro e concreto, che fa la differenza per molte persone. Invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità a programmare la propria donazione prima della partenza". Per donare è possibile rivolgersi ai servizi trasfusionali di Asl e ospedali e alle associazioni presenti sul territorio. (ANSA).

