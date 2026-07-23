(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Alterazioni della flora batterica della bocca possono peggiorare l'infiammazione e il dolore nell'artrite della mano. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista RMD Open da Jie Wei della Central South University, Changsha in Cina che ha collegato specifici squilibri e alterazioni del microbiota del cavo orale al processo patologico dell'artrite della mano, associata a dolore, rigidità e riduzione della forza di presa, con conseguente grave compromissione della qualità della vita.

Il microbiota orale svolge un ruolo nell'infiammazione a livello dell'intero organismo e interagisce strettamente con il microbiota intestinale. Quest'ultimo è stato riconosciuto come significativamente associato all'artrite della mano. Gli esperti hanno analizzato campioni di saliva prelevati da 52 persone con artrite sintomatica della mano e da 712 persone senza la patologia.

Nei pazienti con artrite la composizione dei batteri della bocca era alterata, con eccesso di batteri Trichococcus; maggiore era la concentrazione orale di questi microrganismi, maggiore risultava la gravità dei sintomi dell'artrite.

L'eccesso di Trichococcus nella bocca corrisponde inoltre ad anomalie del microbiota intestinale a loro volta connesse all'artrite (in particolare alterazioni di una sostanza chiamata tirosina microbica e a sua volta già riconosciuta come implicata nell'artrite della mano).

"Questo studio fornisce la prima evidenza che collega le alterazioni del microbiota orale all'artrite sintomatica della mano e ne sottolinea la correlazione con la disbiosi del microbiota intestinale", concludono gli autori. (ANSA).

