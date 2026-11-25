La telecamera segue medici e infermieri mentre escono dall'hospice pediatrico di Padova ed entrano nelle case dei bambini che assistono. È lì, nella vita di tutti i giorni, che si vede che cosa fanno le cure palliative pediatriche: aiutano a controllare il dolore e gli altri sintomi, a gestire le crisi e permettono al bambino con una malattia inguaribile di stare a casa con la sua famiglia ogni volta che è possibile. È la realtà raccontata in La Vita Possibile, il docufilm di Sebastiano Luca Insinga proiettato nella Sala Matteotti della Camera dei deputati nell'ambito del convegno "Cure palliative pediatriche, tra continuità della cura, diritti e futuro", promosso dall'onorevole Ilenia Malavasi e dalla Fondazione La Miglior Vita Possibile che ha promosso il corto di 15 minuti L'ospedale liquido prende forma quando le competenze specialistiche raggiungono il bambino dove vive. La cura fluida è l'assistenza che cambia con i suoi bisogni: ci sono periodi in cui può stare a casa con il sostegno dell'équipe e momenti in cui serve l'hospice o l'ospedale. Un piano di cura condiviso con la famiglia dà continuità all'assistenza in ciascuno di questi passaggi.

"Con il docufilm abbiamo voluto mostrare che cosa succede davvero nelle case delle famiglie - ha dichiarato Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile - Abbiamo chiesto alle istituzioni di guardare questa realtà e di prendersi impegni concreti per rendere queste cure accessibili ovunque in Italia. Serve una presa in carico che accompagni i nuclei familiari in ogni passaggio critico, a partire dal rientro a casa dopo le dimissioni ospedaliere fino al delicatissimo nodo della transitional care. Quando questi ragazzi diventano maggiorenni non possono ritrovarsi improvvisamente privi di riferimenti: il passaggio dai servizi pediatrici a quelli per adulti deve essere governato e strutturato a livello nazionale, affinché la maggiore età non segni l'interruzione di un diritto ma la naturale prosecuzione di un percorso assistenziale costruito negli anni». Secondo i dati diffusi dalla Fondazione La Miglior Vita Possibile, in Italia sono oltre 35.000 i bambini che necessitano di cure palliative (di cui circa 11.000 con bisogno di équipe specialistiche dedicate), ma solo una minoranza riesce ad accedervi. Nonostante il Paese disponga di una legge, la Legge 38/2010, l'applicazione reale resta ancora a macchia di leopardo.

Secondo Franca Benini, pioniera delle cure palliative pediatriche in Italia che ha creato e ha diretto il Centro regionale veneto per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche, "nell'adulto l'hospice interviene prevalentemente nelle ultime settimane o mesi di vita, in gran parte per patologie oncologiche. Nel bambino la diagnosi di inguaribilità può arrivare alla nascita, durante la gravidanza o nei primi anni di vita, e la presa in carico dura anni o decenni, accompagnando l'intero percorso di crescita». La sfida principale oggi, avverte, "è abbattere la disparità geografica: ogni anno il numero di bambini con bisogni complessi cresce di circa il 5%, proprio grazie ai progressi della tecnologia e della medicina. Dobbiamo quindi completare la Rete".

«Grazie ai progressi della medicina, sempre più bambini con patologie complesse diventano adolescenti e poi adulti. È una conquista straordinaria, che però pone una domanda precisa: che cosa succede dopo? Costruire percorsi di transizione programmati tra i servizi pediatrici e quelli per gli adulti significa assicurare che crescere non voglia dire restare soli», ha detto la Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani.

"Le Cure Palliative Pediatriche non rappresentano una "medicina della fine", come si è erroneamente portati a pensare troppo spesso, ma la medicina della "vita quotidiana". Parliamo di un diritto sancito dalla Costituzione che oggi raggiunge solo una minoranza dei bambini che pure ne avrebbero necessità", ha concluso Ilenia Malavasi della Commissione Affari Sociali della Camera.

