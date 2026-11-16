(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Le Palestre della memoria, le attività di stimolazione cognitiva e il lavoro delle volontarie e dei volontari sono al centro della nuova puntata di 'Senza Ricetta-Salute e star bene in Emilia-Romagna', disponibile su Costruiamo Salute, LepidaTv e sui canali social della Regione.

Il nuovo video della serie realizzata dall'assessorato alle Politiche per la salute, in collaborazione con l'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta, racconta il progetto nato nel Modenese nel 2013 e diffuso anche in altri territori regionali: incontri settimanali gratuiti con esercizi di stimolazione cognitiva, grazie alla collaborazione tra Aziende sanitarie, volontariato e Comuni.

In Emilia-Romagna 66 realtà sono già attive - 60 nel Modenese, 5 nel Bolognese e una nel Reggiano - e altre quattro sono in programmazione, due a Bologna, una a Reggio Emilia e una a Parma. Nella sola provincia di Modena l'iniziativa coinvolge oltre 1.700 persone iscritte e più di 500 volontarie e volontari. Niente tapis roulant, pesi o attrezzi ginnici, qui ad allenarsi è il cervello: attorno a grandi tavoli, gruppi di persone anziane si ritrovano per risolvere giochi di logica, esercitare la memoria, stimolare l'attenzione e la concentrazione. (ANSA).

