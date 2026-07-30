L'isolamento sociale cronico è associato a circa870.000 decessi ogni anno nel mondo, 100 ogni ora. Un impatto sulla salute, descritto in un report dell'Organizazzione mondiale della sanità (Oms) del 2025, che è paragonabile a quello di fumare 15 sigarette al giorno. È da questi dati che emerge con chiarezza il valore delle relazioni sociali: le amicizie non fanno solo stare bene, ma aiutano a vivere meglio e più a lungo. In occasione dellaGiornata mondiale dell'amicizia,che si celebra il 30 luglio, le evidenze scientifiche,spiega l'istituto superiore di sanità (Iss),ricordano infatti che una rete di relazioni solide rappresenta un vero fattore di protezione: favorisce il benessere psicologico, migliora la salute fisica e può aumentare fino al 50% le probabilità di vivere più a lungo.

Eppure, la solitudine è un fenomeno in crescita. "Secondo l'Oms una persona su sei nel mondo si sente sola- spiega Ilaria Lega, ricercatrice del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell'Istituto superiore di sanità -. Tra i giovani il fenomeno interessa una persona su cinque, mentre nei Paesi a basso reddito coinvolge quasi una persona su quattro". A incidere, sottolinea la ricercatrice, "non sono soltanto i cambiamenti demografici e gli stili di vita, ma anche il modo in cui si costruiscono oggi le relazioni". "Nel caso dei più giovani, i social media, quando sono impiegati come uno spazio di confronto e partecipazione possono rafforzare i legami sociali; al contrario, un utilizzo passivo o caratterizzato da interazioni negative può accentuare il senso di isolamento", sottolinea Lega.

Anche gli anziani rappresentano una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile. Sebbene non siano il gruppo che riporta i livelli più elevati di solitudine, sono tra coloro che traggono i maggiori benefici dal mantenimento di relazioni significative. Per affrontare la sfida dell'isolamento sociale, diversi Paesi stanno sperimentando nuovi strumenti. "Nel Regno Unito è stato istituito un ministero della Solitudine e in diversi Paesi tra cui l'Italia si sta diffondendo il modello della prescrizione sociale - conclude la ricercatrice -. Un approccio che riconosce il valore delle relazioni come parte integrante della salute". (ANSA).

