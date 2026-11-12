(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'utilizzo di sigarette elettroniche negli ambienti chiusi può determinare un significativo peggioramento della qualità dell'aria nei luoghi chiusi, con concentrazioni di particolato che, in alcune circostanze, superano quelle rilevate in contesti urbani caratterizzati da intenso traffico veicolare. A evidenziarlo è uno studio pilota realizzato dai ricercatori della Fondazione Irccs-Istituto nazionale dei tumori di Milano e pubblicato sulla rivista scientifica Multidisciplinary Respiratory Medicine. La ricerca ha analizzato le concentrazioni di particolato fine (Pm2,5), ultrafine (Pm1) e grossolano (Pm10) in diversi contesti quotidiani, confrontando i livelli misurati lungo strade caratterizzate da differenti volumi di traffico con quelli rilevati all'interno di un bar dove tre persone stavano utilizzando sigarette elettroniche. Nel corso della rilevazione, la concentrazione media di Pm2,5 registrata in una strada a basso traffico è risultata pari a 4,4 microgrammi per metro cubo, mentre lungo una strada ad alta intensità di traffico ha raggiunto i 9,2. All'interno del bar, in presenza di tre persone che svapavano, la concentrazione media di Pm2,5 è salita fino a 28,8 microgrammi per metro cubo, con picchi di 84,7. In termini comparativi, l'esposizione rilevata nel locale è risultata circa 6,5 volte superiore rispetto a quella osservata nella strada meno trafficata e 3,1 volte superiore rispetto ai livelli misurati lungo una delle arterie urbane più trafficate incluse nell'indagine. "Le sigarette elettroniche vengono spesso percepite come dispositivi privi di impatto sulla qualità dell'aria indoor, ma i risultati della nostra osservazione mostrano una realtà più complessa - commenta Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo della fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano e tra gli autori dello studio -. Questo studio esplorativo non permette di quantificare direttamente il rischio sanitario associato all'esposizione passiva agli aerosol delle e-cig, ma evidenzia chiaramente un deterioramento della qualità dell'aria negli spazi chiusi. Si tratta di un elemento che merita attenzione sia sul piano scientifico sia nell'ambito delle future politiche di prevenzione". (ANSA).

